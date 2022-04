Ani zlomená čelist mu hlad po gólech nevzala. Doktory jsem musel přemluvit, říká Voženílek

Po návratu do sestavy se zařadil dokonce do první formace a za důvěru trenérů se odvděčil brankami ve třetím i čtvrtém duelu semifinálové série. V play off už tak má na kontě čtyři trefy. „Dostal jsem se do formy a o to víc mě zranění štvalo. Zároveň jsem rád, že jsem si střeleckou formu udržel i po návratu. A tentokrát můj gól i pomohl k výhře," radoval se Voženílek.