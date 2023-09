ANTOŠOVA BŘITVA: Kometa se musí probrat! Takhle by totiž nový stadion rozhodně nenaplnila

Musím říct, že jsem vzestup Energie trochu čekal. Sice žádná velká jména, přitom ale pracanti, kteří hokej hrají už delší dobu. Vypadá to, že tahle sezona by pro Vary mohla být velmi dobrá.

I díky brankářské posile z Pardubic Dominiku Frodlovi, který se jeví jako skvělý nákup. A vlastně i dobré rozhodnutí pro Frodla samotného, že šel do pracovitého týmu, kterému je schopný pomoct. Přestože v pátek ve Vítkovicích udělal drobnou chybu z níž padl gól, přijde mi, že našel tým, v němž by se mu mohlo dařit. Potřebuje chytat, stoprocentní vytížení a důvěru, kterou mají rádi všichni brankáři.

Kometa je po Havířovu (1999) a Liberci (2018) teprve třetím týmem v samostatné extralize, který v prvních dvou kolech nedal gól. Pro všechny to musí být obrovské překvapení, protože její mužstvo papírově nevypadá vůbec špatně. Ne že by Kometa měla být hned od začátku první, ale určitě si přála trefit začátek. To se nepodařilo, a její výkony jsou navíc hodně matné, když to řeknu slušně.