ANTOŠOVA BŘITVA: Hradec nemá být brán jako vicemistr! Stříbro bych mu odebral

Jsem zvědavý, jestli mladí kluci dostanou v seniorské extralize příležitost. Jestli budou cítit motivaci, aby nedocházeli ven, tak jako jsme to viděli po stříbrném Hlinka Gretzky Cupu, kdy se šest našich kluků sebralo a odešlo do kanadské juniorky. Nechtěli tady zůstat, přestože už i trenéři dneska mluví o tom, že by talentovaným hráčům chtěli dávat příležitost.

Zdá se mi ale, že je spíš na majitelích klubů a manažerech, kteří by měli rozhodnout a říct: ´Cizinců máme dost, pojďme zkusit hrát mladé kluky.´ Doufám, že se to povede, tahle sezona bude trochu jiná a změní pohled na zařazování mladých hráčů.

Nebudu tvrdit, že mladí mají hrát šest minut na zápas, nebo dvanáct. Z pochopitelných důvodů je jasné, že někteří nenastoupí hned do druhé lajny. Můžou začít ve čtvrté a třeba dva měsíce se otloukat. Po té době střídání seniorské a juniorské extraligy by ale měli být lepší.

Pokud máme v extralize cizince, kteří za 40 zápasů dají jeden dva góly, proč by místo nich nemohl hrát osmnáctiletý kluk? Jenže jak to sleduju, mladí moc šancí nedostávají a není náhoda, že odcházejí ven. To není jen o zmíněné šestici z Hlinka Gretzky Cupu. Do ciziny mizí i další kluci, o kterých fanoušci vůbec nevědí, protože tady necítí šanci hrát. Přesně tyhle kluky na přelomu dorosteneckého a juniorského věku bychom přitom kvůli zvýšení kvality juniorské extraligy potřebovali udržet. A nám se to nedaří.

Musím se zmínit o dopingové kauze Hradce Králové, která je pro všechny fanoušky obrovským zklamáním. Pro mě osobně v tom ohledu, že pořád poslouchám, jak měl Hradec uplynou sezonu nejúspěšnější v historii. Hradec by měl volit úplně jinou rétoriku. Jak to asi můžou vnímat fanoušci Vítkovic, které vypadly v sedmém zápase a pak se zjistí, že tři hráči Mountfield měli pozitivní dopingový nález? Asi Ostravanům není příjemné poslouchat, jak skvěle Hradec hrál…

Myslím, že finální verdikt v tomto případu měl padnout za každou cenu ještě před startem nového ročníku. Nastane totiž hodně zvláštní situace, pokud se během sezony začnou Hradci odebírat body. Nikdy není fér, když se v rozehrané soutěži mění pravidla.

Hradec Králové by ve výsledkové listině rozhodně neměl být brán jako vicemistr. Vždyť to není fér vůči klubům, které s ním v play off prohrály. Hradci bych proto odebral stříbrné medaile, tím bych začal. Myslím, že v kompetencích extraligy to je.

Fakt si dokážu představit, jak strašně to muselo žrát Vítkovice, když se o dopingu Kevina Klímy, McCormacka a Štohanzla dozvěděly. Pět ze sedmi zápasů semifinálové série dojde do prodloužení, rozhoduje každý detail a pak zjistíš, že hráči soupeře v sobě měli zakázanou látku, která třeba mohla být přesně tím malým rozdílovým faktorem.

Navíc není náhoda, že vezmete tři lidi na test a všichni jsou pozitivní. To už asi všichni fanoušci pochopili…