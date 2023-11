ANTOŠOVA BŘITVA: Čeman, ten rozesmátý kámoš, co pro zábavu hodil pár drobných do jukeboxu

Když sešlapete Švédsko i Finsko a pak navzdory únavě porazíte Švýcarsko, musí to udělat radost úplně všem. Asi nemá smysl vyzdvihovat jednoho hráče, protože šlo o týmový aktivní hokej. Jestli to bude takhle pokračovat, máme se na co těšit, protože to bude bavendo.