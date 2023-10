ANTOŠOVA BŘITVA: Plekanec dokázal úplně všechno. A možná to předčilo i jeho očekávání

Vracím se zpátky k momentu, co si ten kluk sliboval od kariéry, když v necelých šestnácti letech vstupoval do seniorské extraligy. Jaké měl sny a cíle, co chce v hokeji dokázat. A myslím, že Tomáš Plekanec dokázal úplně všechno. A možná to ještě předčilo jeho očekávání.

S kariérou může být maximálně spokojený. Nevím, jestli vůbec může být z něčeho zklamaný, když si vzpomene na své sny, které jako kluk měl. Ano, nezískal sice zlato z mistrovství světa, ale nevím, jestli to vnímá jako mrzení.

Myslím, že svou kariéru vnímá jako celek. Zúčastnit se 11 MS, mít přes 1000 startů v NHL, hrát do čtyřiceti; to jsou tři základní věci, u kterých si při bilancování řekneš: „Hele je to dobrý!“. Zlatá placka Tomášovi může chybět, ale není to zásadní s ohledem na to, co všechno s hokejem prožil a dokázal.

Souhlasím, že vždycky je smutný pohled na hráče, který končí ze zdravotních důvodů. Na druhou stranu je to otevření dveří do běžného života. My hokejisti, kteří jsme hráli takhle dlouho, jsme vlastně valnou část našich životů nepoznali nic jiného než hokej a zimák. Teď Tomáše Plekance čeká ta druhá část života a myslím, že v ní může být úspěšný úplně stejně jako v té hokejové. Přeju mu do dalších let pevné zdraví, spokojenou rodinu a ať třeba pomůže českému hokeji jinak než vítězstvím či medailemi.

V extralize sledujeme snahu Mladé Boleslavi dostat se zpátky do hry. K Bruslařskému klubu mám pár bodů, které mě zarážejí. Pokud se podíváme na výhry po 60 minutách, má Bolka jen o jednu méně než finalista poslední sezony Hradec Králové. Tristní ale je 11 boleslavských proher, což značí, že klub není schopen uhrát remízy a vzít si v nastavení bod navíc.

Hledám důvod, proč tomu tak je a ptám se, jestli má Boleslav hráče, který je schopen zvednout tým, jak to dneska dokáže Martin Růžička nebo dřív Richard Žemlička a Josef Beránek? Má Boleslav někoho takového? Nemyslím si to.

Co teď totiž může následovat? Určitě nějaké stmelení týmu, kdy si to kluci v hospodě vyříkají a půjde se dál. Můžou přijít (a asi i přijdou) změny v sestavě a shánění hráčů na doplnění. Po konci asistenta Hakena může dojít i na výměnu hlavního trenéra Kalouse.

Má tohle všechno ale smysl, když nebudete věřit tomu, že máte někoho, kdo dá všechno celkově dohromady? Kdo zavelí a mužstvo se semkne? Pokud někoho takového nemáte, můžete dělat co chcete, a stejně to nepomůže.

V Boleslavi v tuhle chvíli nefunguje nic. A pak přijde přesně to, co je obvyklé u každého týmu na posledním místě tabulky. Takové to vytahování individuálních statistik: „Já hraju dobře, to tady kolega je špatnej a koukejte se spíš na něj“. To hlavní se teď musí odehrát v kolektivu v kabině. Aby se vytvořilo jádro týmu, které nechce hrát poslední místo a naopak se chce každý zápas porvat o posun tabulkou vzhůru. To je mnohem zásadnější než výměna trenéra.