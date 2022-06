Berani do extraligy místo Varů? Oficiálně není nic na stole, koupi bychom ale zvážili, tvrdí zlínský primátor

Hokejovými kuloáry se totiž šíří zvěsti, že Karlovy Vary hodlají z ekonomických důvodů prodat licenci na nejvyšší soutěž. Podle zlínského primátora Jiřího Korce, který stojí v čele klubu, by Berani její případnou koupi zvážili.

„V hokejovém prostředí se toho poslední dobou povídá hodně, proto mě už nic nepřekvapuje. Musím zdůraznit, že žádná oficiální nabídka s podpisem a razítkem u mě na stole ani nikde jinde neleží. Pokud by z Karlových Varů přišla, jsem pro, abychom se nad ní zamysleli," uvědomuje si Korec, že by šlo sice o dost dražší, avšak mnohem jistější cestu zpět do extraligy, než přes prvoligové play off a následnou ošidnou baráž proti poslednímu mužstvu nejvyšší soutěže.

Podle něj by záleželo především na podmínkách prodeje licence ze strany západočeského klubu. Předpokládaná cena je v nižších desítkách milionů korun. „Netroufám si odhadovat. Ale kdyby to mělo být kupříkladu padesát milionů, nebylo by se o čem bavit. Tak vysoko bychom rozhodně nebyli ochotni jít," má jasno Korec.

📅 | Nový ročník @telhcz zahájíme na ledě @HCKometa už o den dříve, tedy ve čtvrtek 15. září! 🔥 Více: https://t.co/zyTG9u9Qvm pic.twitter.com/PV1cEKDz1P — HC Energie K. Vary (@hokejkv) June 20, 2022

Hned ovšem dodává, že o případné koupi licence nebude rozhodovat město. „To bude na klubu. Především na novém generálním manažerovi, který by měl být jmenován na valné hromadě začátkem příštího týdne. Hlavně on musí říct, zda by byl schopen sehnat na převod peníze," tvrdí zlínský primátor.

Korec ještě nechce prozradit, koho Rada města, které je se 49 procenty nejvýznamnějším akcionářem klubu, vybrala. Podle neoficiálních informací by se generálním manažerem měl stát bývalý brankář Robert Hamrla, který se prozatím nehodlá k situaci vyjadřovat. Jeho jmenování by ale mohlo údajně vyvolat v klubu určité kontroverze. „Jednoho ze tří uchazečů jsme vybrali. Zavázali jsme se ovšem, že jméno nebudeme do valné hromady sdělovat," nechce být Korec zatím konkrétní.

Takhle vypadá sestava klubu na novou sezonu! pic.twitter.com/OQjkv2wVNP — PSG Berani Zlín (@hokejzlin) April 28, 2022