Bez architekta i klíčového hráče. Dobrá práce, chválí Energii expert. Poklony se dočkal i Černoch

„Nemám s tím problém, že David Bruk pokračuje. Ze spousty stran jsme slyšeli po poslední sezoně, tak teď jsme zvědaví, jak to bude bez trenéra Pešouta. Ten byl mnohými považován za architekta toho, kde se Vary nacházejí, že jsou schopné postoupit do předkola," začíná své hodnocení dění v karlovarském klubu hokejový novinář ze Sport.cz.

Karlovarský klub rozhodně neřadí do kategorie těch, které by si z pohledu rozpočtu mohly dovolit dělat velké věci. A právě proto jim za poslední období tleská. „Našli a dali prostor hráčům jako je Černoch, který byl loni na mistrovství světa. Nebo Ondra Beránek, který je stabilním členem reprezentace. Za mě ve Varech dobrá práce," dodává Škvor.

Pochvalná slova na adresu Jiřího Černocha zazní i z úst druhého hosta Příklepu, zkušeného Lukáše Pecha. Ten zná současnou oporu Energie ze společného působení ve Spartě. „Je to pracant, výborný kluk do kabiny. Ve Spartě byl velký tlak, odchod do Varů mu prospěl," myslí si devětatřicetiletý hráč Motoru České Budějovice. „Stal se z něj lídr kabiny."