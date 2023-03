Bez finále i MS, psychicky zlomený. Teď má opora Sparty proti Třinci šanci na reparát

Když mu v šarvátce s Jiřím Novotným zajela brusle do rýhy a on si přisedl pravý kotník, hned věděl, že je zle. Že může zapomenout nejen na extraligové finále, ale i na MS, kam se reálně mohl probojovat. Logicky byl prvních pár dní psychicky zlomený.

I teď - před vstupem do vyřazovacích bojů - si na rok staré bolestivé období vzpomněl. „Ale jen velmi krátce. Strávil jsem dost času tím, abych tenhle moment uzavřel a vyčistil si ho z hlavy. Stálo mě to dost úsilí. Věřím tomu, že je to jediná cesta, jak jít dál," míní Tomášek.