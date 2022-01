Domácí se dostali do vedení ve 4. minutě zásluhou první útočné formace, která vytvořila před Kašíkem velký závar a z dorážky se prosadil Tomeček. Zvýšit mohl vzápětí v přesilové hře Krejčí, ale zlínský brankář tentokrát dobře zasáhl. Další velké šance přišly v olomoucké přesilové hře pěti proti třem, jenže oba Káňovy nadějné pokusy zastavila levá tyčka Kašíkovy branky a zbytek akcí domácí překombinovali.

Do druhé části Zlín vstoupil aktivně, jenže žádnou velkou příležitost z toho ani tentokrát nevytěžili. Gól mohl naopak padnout na druhé straně hřiště, kde Bambula z levé strany zamířil do horní tyčky. První velkou šanci si hosté vypracovali v přesilové hře přesně v polovině základní hrací doby, Konrád však dobře zasáhl a puk do sítě nadvakrát nepustil.