Bída a zlý sen Sparty jsou pryč. V boji o titul jí přeju, přiznává legenda

Často je u Sparty ohledně šancí na titul na místě opatrnost. „Pokud ale vydrží klíčové pilíře ve hře, tak bych jí letos věřil. Loni jí moc chyběl Tomášek, který měl úžasnou formu. Takže uvidíme, co bude. Od stolu můžeme říkat co chceme, ale během měsíce a půl se může stát hodně věcí a dost věcí se může změnit," dodává Kézr. Za příklad dává Hradec Králové, který před rokem vyhrál základní část, pak ale přišel kolaps s Mladou Boleslaví. „První utkání přitom zvládl s prstem v nose, ale pak se to zadrhlo a byl konec."