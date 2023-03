Legenda Sparty odešla do Slavie a fanoušek spálil dres. Jó? Má na to nárok, říká obránce

V kolonce hokejových úspěchů má František Kučera pořádně nabito. Byl u olympijského triumfu v Naganu, na mistrovství světa mu cinkla dvě zlata a dva bronzy, mezi juniory pak stříbro. V NHL to v dresu Chicaga dotáhl až do finále Stanley Cupu, třikrát pak slavil mistrovský titul na domácí scéně. Dvakrát se „svojí" Spartou, jednou se Slavií. „U Sparty mi píšou dva tituly, ale u toho druhého jsem odehrál snad jen deset zápasů. To sice stačí k tomu, abych tam byl napsaný, ale já to tak neberu. Pro mě je titul z roku 1999/2000 úplně nejvíce," tvrdí nyní pětapadesátiletý Kučera.

„Prý se mu ozval Růža a všechno je připravený. Říkal, že stačí podepsat a můžu jít do Slavie," líčí obránce. Chvíli se prý rozmýšlel, ale nakonec došlo k dohodě. „Nevím, jestli jsem udělal správně. Nemůžu říct ani slovo proti Slavii, kde se ke mně zachovali výborně. Bral jsem to jako profi hokejista. Samozřejmě, když vyrostete od 6 let na Štvanici a pak jdete do Holešovic, do velké haly, tak to v srdci máte. Dneska bych to třeba neudělal, ale to neznamená, že je to proti Slavii, zachovali se ke mně výborně," zopakuje.