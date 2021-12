Bílým Tygrům pomohl tah Kváčou. Chtěli jsme dát týmu impuls, vysvětlil Augusta

„Když prohráváte po první třetině 0:2, chcete dát týmu nějaký impuls, a myslím, že tohle byl on. Ale důvodem nebyly góly, které jsme dostali. Takhle jsem to v dané chvíli cítil a povedlo se," vysvětlil kouč Patrik Augusta rošádu, kdy po první třetině nahradil Jaroslava Pavelku v brance Kváčou.

„Jarda určitě nechytal špatně. Dostal blbý góly, za které podle mě moc nemohl. Trenér se však takhle rozhodl a jak vidět, bylo to dobré řešení. Zvládli jsme to," pověděl mladý útočník Adam Klapka, jenž Severočechy nastartoval o obratu kontaktním gólem na 1:2.

24letý gólman dlouho držel čisté konto, vyrovnávací gól na 3:3 inkasoval až dvě a půl minuty před koncem. „Všechno se dá chytit nebo pustit, takže se s tím určitě něco dělat dalo. Ještě se musím podívat na video. Uvidíme, pokračovat musíme dál. Teď už není na co čekat. Musíme jít zápas od zápasu, na sto procent do každé situace," řekl Kváča s tím, že doufá, že cenný obrat jeho tým nastartuje. „Třeba to k něčemu zavelí. Určitě jde o impuls do kabiny, že zápasy dokážeme otáčet a vyhrávat a nesmíme se bát pocitu vítězství," uzavřel Kváča.