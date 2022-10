Utkání začalo pardubickým náporem a Verva v úvodu duelu bránila výpady hostů. Ve třetí minutě si počíhal litvínovský obránce Freibergs na pardubického útočníka Koffera a zápas pro něj předčasně skončil. Za úder do hlavy vyfasoval trest do konce utkání. Pardubičtí měli v dlouhé přesilové hře sice tlak, ale k vážnějšímu ohrožení branky domácích to nevedlo.