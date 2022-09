Ml. Boleslav

V Mladé Boleslavi se čekalo na úvodní gól sezony do páté minuty, kdy se dostal u levé tyčky k volnému puku Stříteský a dokázal jej uklidit do Kovářovy branky. Domácí vedení navýšili v 13. minutě, když slovenský nováček v domácí sestavě Lantoši vystřelil a odražený puk dostal do branky Šmerha, který do Boleslavi přišel před sezonou právě z týmu pražské Sparty.