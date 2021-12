Boleslavské prokletí. Zapomíná dávat góly, obzvlášť proti Třinci

Při dlouhodobém zranění kanonýra Šťastného hledají v Boleslavi dost zoufale střelce. „Nechci srážet výkon soupeřova brankáře, ale více než o jeho zákrocích to bylo o našem špatném řešení koncovky," mínil domácí útočník Tomáš Fořt. „Třinec nás celou dobu nepustil do přečíslení. Zavíral hru už ve středním pásmu, na to jsme nenašli recept," litoval.

V součtu všech dvanácti vzájemných utkání s Třincem v roce 2021 (včetně semifinálové série play off), dokázala Mladá Boleslav vstřelit úřadujícímu mistrovi jen devatenáct branek. „Oceláři hrají hodně tvrdě, jsou silní na puku i v osobních soubojích. Znovu jsme si s tím neporadili. Vázla nám produktivita, jako bychom zapomínali dávat góly, to se pak nedá vyhrát nad nikým," krčil rameny asistent trenéra Pavel Patera.

„Poučení z nezdaru na pardubickém ledě bylo na všech hráčích patrné. Dělali to, co dělat měli, a to přineslo vítězství. Do vedení jsme se dostali přesilovkou, pak jsme dokázali hrát disciplinovaně a zodpovědně zezadu," řekl asistent kouče Marek Zadina. „Po té páteční porážce 3:6 jsme si dost věcí vyříkali s tím, že se musíme prezentovat úplně jinak a povedlo se. Všichni jsme to odmakali a pečlivě dodržovali systém," doplnil Kundrátek.