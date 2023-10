Bratislavský Slovan touží po české extralize. Chceme o místo v ní zabojovat, říká jeden z šéfů

Ten zároveň vyloučil, že by šlo o stěhování. Naopak jeho představou je, že by Slovan měl dvě mužstva, z nichž jedno by dál hrálo slovenskou extraligu, a to druhé českou. „Pokud bychom dostali příležitost v české lize, jeden tým by určitě zůstal na Slovensku. Nechci, aby to lidé vnímali, že na Slovensku bude Slovan B. Ne, určitě by to byla pomyslná dvě áčka. Nedělali bychom hanbu našemu jménu.“