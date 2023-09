Ze Slovanu do Slovanu. Růžička bude jednat v Bratislavě, nové angažmá je blízko

Je to zřejmě první oficiální krok k tomu, aby Vladimír Růžička opustil Slovan a stal se koučem Slovanu. Druholigový Slovan Ústí nad Labem totiž ve čtvrtek dopoledne oznámil, že novým trenérem A-týmu se stává Jiří Merta. V prohlášení sice není ani zmínka o tom, co se stane s dosavadním koučem Vladimírem Růžičkou, nicméně ten by už ve čtvrtek večer měl dorazit do Bratislavy na jednání se šéfy místního Slovanu. Je totiž hlavním adeptem na místo po nedávno odvolaném trenérovi Jánovi Pardavém.

Foto: Profimedia.cz Vladimír Růžička

Reklama