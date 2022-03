Hr. Králové - Ml. Boleslav 2:1 Bratři Klímové zajistili hokejistům Hradce Králové vítězný vstup do play off

Minuta Min. Tým Hráč Akce 32. Klíma 1 : 0 52. Eberle 1 : 1 53. Klíma 2 : 1 Záznam online reportáže

Hokejisté Hradce Králové vstoupili vítězně do čtvrtfinále play off extraligy, poté co doma porazili Mladou Boleslav 2:1. O vítězství nejlepšího týmu základní části soutěže rozhodl v 53. minutě Kevin Klíma, který rychle odpověděl na vyrovnávací branku Středočechů. Série hraná na čtyři výhry bude pokračovat v neděli v Hradci Králové.

Foto: Josef Vostárek, ČTK Kelly Klíma z Hradce Králové se raduje z branky.Foto : Josef Vostárek, ČTK

Článek Východočeši měli před vstupem do play off jedenáctidenní přestávku, v úvodu byli ale proti soupeři, který postoupil z předkola, aktivnější. Hosté ale přežili i první oslabení a poté začali být nebezpeční v útočném pásmu i oni. Proti urostlým hradeckým obráncům se snažili prosadit rychlostí a několikrát prověřili připravenost brankáře Novotného. Ten byl ale stejně jako jeho protějšek Krošelj pozorný. V 17. minutě nebezpečně dorážel Koukal, skóre ale nedokázal otevřít stejně jako Ščerbak v závěru první třetiny. Ruského útočníka ve službách Mountfieldu zastavil faul Ševce, ani druhou početní výhodu ale domácí nevyužili. Foto: Josef Vostárek, ČTK Martin Ševc z Mladé Boleslavi a Lukáš Cingel z Hradce Králové.Foto : Josef Vostárek, ČTK Při vyloučení Kevina Klímy byl blízko první branky Bičevskis, Novotný ale jeho pokus vyrazil. Bezbrankový stav se změnil až ve 32. minutě, kdy využil zakrytého Krošeljova výhledu Kelly Klíma a posunul domácí do vedení. Foto: Josef Vostárek, ČTK Brankář Hradce Králové Filip Novotný.Foto : Josef Vostárek, ČTK Vzápětí se proti pravidlům provinil Pilař a hosté měli šanci vyrovnat, nejblíže gólu byl ale domácí Koukal. Na slovinského brankáře si ale nepřišel. V závěru druhé dvacetiminutovky dělilo Kotalu jen několik centimetrů od vyrovnání, puk prošel těsně vedle levé tyčky. Hradečtí se poté soustředili na pozornou obranu a čekali na šanci udeřit. Aktivní byli ale i hosté a v 52. minutě se jim podařilo vyrovnat. Po Pýchově přihrávce se dostal za obranu Východočechů Eberle a překonal Novotného. Mladoboleslavský útočník v play off skóroval potřetí, v základní části se přitom trefil jen jednou. Foto: Josef Vostárek, ČTK Aleš Jergl a Kevin Klíma z Hradce Králové.Foto : Josef Vostárek, ČTK Mountfield si ale rychle vzal vedení zpět. Už za 61 sekund se prosadil po buly bratr střelce první branky Kevin Klíma. Vyrovnat se hostům již nepodařilo, při závěrečné power play umocněné přesilovou hrou trefil Pláněk jen tyč. Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 1. zápas: Mountfield Hradec Králové - BK Mladá Boleslav 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) Branky a nahrávky: 32. Kelly Klíma (Nedomlel), 53. Kevin Klíma - 52. Eberle (Pýcha, Ševc). Rozhodčí: Pešina, Ondráček - Frodl, Komárek. Vyloučení: 5:2. Bez využití. Diváci: 6013. Hradec Králové: F. Novotný - Blain, Nedomlel, F. Pavlík, Kalina, McCormack, Jank, Pilař - Oksanen, Lev, Smoleňák - Jergl, Kevin Klíma, Perret - Kelly Klíma, Lalancette, Ščerbak - Orsava, Koukal, Cingel. Trenér: T. Martinec. Mladá Boleslav: Krošelj - Ševc, Pýcha, Pláněk, Jánošík, Fillman, Lintuniemi - D. Šťastný, Kotala, Eberle - P. Kousal, O. Najman, Flynn - Kelemen, Bičevskis, Lunter - Raška, T. Knotek, Grim. Trenér: Rulík. Tipsport extraliga Hradec vstoupil do čtvrtfinále play off vítězně, výhru slaví i Třinec

