Brňáci, poslouchejte! provokovali sparťané po zápase Kometu. Doufám, že jsme je naštvali, řekl Buchtele

„Hlasitá byla oslava i z toho důvodu, aby to soupeř trošku slyšel a pocítil. Byla v tom i trochu provokace a doufám, že jsme je tím i naštvali. Výhra proti Brnu je vždycky super. Není nic lepšího, než porazit Kometu," smál se útočník Jan Buchtele, hrdina duelu, jenž v čase 57:52 rozhodl za stavu 3:3 vítězným gólem. Přitom ještě dvě minuty předtím si myslel, že bude spíš smolařem.

Při vedení 3:2 unikl v oslabení, rychle vyjetého gólmana Furcha ale nepřelstil. A z protiútoku pak Kometa srovnala. „Bylo to hodně emotivní. Nevím, co jsem tam předvedl. Žralo mě to," přiznal Buchtele, jenž po gólu Horkého na 3:3 vzteky rozmlátil hokejku o horní tyčku branky. „Pak jsem si ale vzal tu střeleckou," mohl už se usmívat.