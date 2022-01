Budějovické opory nehrály spolu. Respektujeme to, tvrdí po porážce Motoru Pech

„Utkání se mi nehodnotí dobře. Kometa na nás vlítla, vynutila si tlak. My jsme byli naopak dlouho nedůrazní, nedohrávali jsme osobní souboje," stýská si útočník Motoru Lukáš Pech. Až v poslední části měl jeho tým navrch, to už ovšem prohrával 1:4. „Rychle jsme dali druhý gól, avšak z dalších šancí jsme už nic nevytěžili. A v přesilovce jsme ani pořádně nevystřelili na bránu," vadí mu.

Mrzí ho situace ze závěru druhé třetiny, kdy při jeho vyloučení Brňané zvýšili pouhé tři vteřiny před pauzou na 4:1. „Musím se na to podívat. Nemyslím si, že jsem fauloval, avšak podstatné je, že to rozhodčí odpískal. Bohužel jsme oslabení neubránili. Kometa s notnou dávkou štěstí vstřelila asi klíčový gól," štve Pecha.

Zkušený forvard tentokrát nenastoupil v útočné formaci s budějovickým kapitánem Gulašem. „Moc se nám v předchozích zápasech nedařilo. Dostávali jsme dost gólů, a tak nás trenér rozdělil. Zřejmě nám chtěl dodat nový impuls. Respektujeme to, jsme přece profesionálové. Je to koučova volba. Nikde není napsáno, že musíme hrát pořád spolu. Věřím, že co nejdřív začneme zase mužstvu oba pomáhat. Nejlíp hned v neděli na Spartě," uvítal by Pech.