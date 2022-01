Horký se po deseti zápasech trefil. Konečně, oddechl si útočník Komety po výhře nad Budějovicemi

„Čekání už bylo dlouhé. Jsem moc rád, že mi to tam konečně spadlo," oddechl si čtyřiadvacetiletý Horký. „Zkraje sezony se mně střelecky docela dařilo. Pak jsem se zadrhl, přestože jsem se do šancí dostával. Jenže jsem je buď neproměňoval anebo jsem ještě zbytečně vymýšlel něco navíc. Proti Budějovicím mi to konečně vyšlo. Snad v tom budu pokračovat," doufá.