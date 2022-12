Budík se vrátil po dlouhém zranění a rozhodl v oslabení. Trefu věnoval zesnulé babičce

„Nečekal jsem, že zamířím takhle přesně. Za gól jsem moc rád," usmíval se navrátilec do sestavy, který se zotavoval ze zranění v horní části těla. „Byl to na ledě trochu nezvyk. Fyzicky jsem byl připravený dobře, ale hlava už si na zápasy trochu odvykla," přiznal 24letý Budík, jenž oceňoval skvělý výkon celého týmu. „Všichni jsme plnili úkoly na sto procent. A dostali jsme pochvalu od trenérů za nejlepší letošní výkon," prozradil bek.

Základ úspěchu ležel v kvalitní obraně. Škoda pouštěla soupeře do velkých šancí jen výjimečně. Příkladně bojovala. Jak se říká, žrala led. „Utkání jako v play off. Pevná obrana a chodili jsme do brejků. Jen škoda, že jsme si vítězství nepojistili," hodnotil Budík.