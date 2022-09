Bulíř je po roce zase doma. V Liberci vyfasoval céčko a slibuje: Chci dávat góly a rozhodovat zápasy

Abyste pochopili, co po deseti sezonách v Liberci, které narušilo jen půlroční angažmá v Magnitogorsku, bylo jinak, je dobré pohledět na Bulířovy statistiky. U Bílých Tygrů se nikdy nepřehoupl v produktivitě přes 40 bodů, v Plzni jich ale za jeden ročník posbíral 56 a nebýt famózního sparťana Chlapíka, stal by se i bodovým králem extraligy.

I kvůli rodinnému zázemí ale po jediném roce jinde zase vkročil zpět do známé arény. "Jsem o rok zkušenější. Byla to dobrá změna, která mi prospěla a povedlo se to nad rámec původní představy. Doufám, že se mi to podaří přenést i sem domů," vypráví.

Jak moc je pro Liberec důležitým článkem, dokazuje jeho dres, na němž teď září céčko. Ač jsou v týmu další zkušení Micha(e)lové Birner a Frolík, tak právě jeho určil kouč Patrik Augusta kapitánem. "Nějaká větší tíha a zodpovědnost vůči týmu určitě bude. Na druhou stranu ale nechci, aby mě to svazovalo a abych se soustředil jen na to, že mám céčko. Je to lehká změna, ale nic převratného," popisuje Bulíř.

Nicméně tuší, že se teď po úspěšném plzeňském angažmá od něj i v Liberci čekají vyšší čísla. A že coby kapitán bude ztělesněním tygřích výkonů. "Ano, beru to tak, že sem jdu v roli střelce a budu se snažit plnit očekávání, která do měla byla vložena. Chci navázat na práci z minulé sezony a prokázat, že tým můžu táhnout. Tlak bude, ale bez něj by se nedalo hrát. Chci dávat góly, být prospěšný týmu v produktivitě a rozhodovat zápasy jako v Plzni. Když to půjde, vezmu to na sebe," slibuje.