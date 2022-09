Brankář Furch chvíli zvažoval KHL, ale nakonec se rozhodl pro Kometu. Je každého věc, kde hraje, tvrdí

Co ve vašem rozhodování převážilo?

Její majitel Libor Zábranský dal před touto sezonou dohromady velice silný tým. Přišlo hodně kvalitních hokejistů. Kometa se před nadcházejícím extraligovým ročníkem netají vysokými ambicemi. Bylo tomu tak i v minulosti. Především to mě přilákalo do Brna.

Původně jste ovšem preferoval pokračování v cizině, že?

Je to tak. Dlouho jsem řešil nabídku ze Švýcarska. Jenže jednání trvala hrozně dlouho, a já už postupně přestával věřit, že to klapne. Takže jsem nakonec upřednostnil Kometu. Navzdory tomu, že jsem byl v kontaktu i s Litvínovem, který trénuje Vladimír Růžička, jenž mě před lety vedl ve Slavii, s níž jsem jako mladík vybojoval mistrovský titul.

Je pravda, že jste navzdory ruské agresi na Ukrajině krátce zvažoval i návrat do KHL, v níž jste v minulosti už působil?

Je to tak. Dostal jsem z KHL několik nabídek, a jedna z nich byla mimořádně lukrativní. Nebudu zastírat, že jsem o ní chvíli přemýšlel. Nakonec jsem ji ovšem odmítl. Řekl jsem si, že v této době nemám zapotřebí odcházet do Ruska.

Foto: hc-kometa.cz Martin Zaťovič věří, že si v nové sezoně užije s Kometou víc radosti.Foto : hc-kometa.cz

Chápete hokejisty, kteří ani v současnosti ruským nabídkám neodolali?

Já mám za to, že je každého věc, jak se v takovém případě rozhodne. Někdo nemá problém hrát v Rusku, někdo ano. Je to každého život, tak ať si to určí podle sebe. Nyní se vyrojila spousta lidí, kteří hrozně rádi radí a sportovce kritizují. Podle mě je ovšem každého věc, jakým směrem se hodlá v kariéře ubírat.

Mrzí vás hodně, že vám ve Färjestadu neprodloužili po skončení uplynulé sezony smlouvu?

Nebudu zastírat, že ne. Ve Švédsku se mi líbilo, měl jsem za to, že jsem si tam vytvořil solidní pozici. Domníval jsem se, že mi to pomůže ve vyjednávání o novém kontraktu. To, že mně pár dní po zisku titulu představitelé klubu oznámili, že už se mnou nepočítají, bylo pro mě hodně nemilé překvapení. Z oslav jsem rázem vystřízlivěl. Ale takový je někdy hokejový život.

Foto: hc-kometa.cz Martin Zaťovič (uprostřed) v novém dresu Komety.Foto : hc-kometa.cz

Máte už titul se Slavií i ve Švédsku. Co takhle na to navázat také v Brně?

Je to krásná představa. Moc by se mi to líbilo. A asi nejen mně. (úsměv).

Jaké jsou vaše první poznatky z brněnského angažmá?

Dosud jsem se především aklimatizoval. Hledám si byt. Až ho najdu, tak budeme řešit, zda se za mnou přistěhuje i rodina.

Už znáte podle jména všechny nové parťáky?

Řadu kluků jsem znal z nároďáku, další jako protihráče. Přiznám se, že na jména nemám úplně dokonalou paměť, a tak u některých mladších spoluhráčů někdy ještě malinko tápu. Myslím ale, že do kabiny jsem zapadl naprosto bez problémů.

Slovenské brankářské kolegy Čiliaka a Tomka jste před příchodem do Komety znal?

Jen jako soupeře. Na mém postu je v Brně značná konkurence, ale věřím, že se prosadím.

Těšíte se už na čtvrteční zahajovací extraligový duel proti Karlovým Varům?

Jasně. Měl jsem docela dlouhou herní pauzu, a tak jsem nadšený, že už to vypukne. Premiérový zápas sezony je vždycky velký svátek. Těším se na to, že bude plný dům, jak je v Brně zvykem.

Jaký bude podle vás nový extraligový ročník?

Domnívám se, že hodně kvalitní. Vždyť se do české nejvyšší soutěže vrátila řada výborných hokejistů nejen z KHL, ale i z dalších zahraničních ligových soutěží. Myslím, že extraliga bude mít vysokou úroveň.

Jak jste ještě před časem jako rodilý Pražák vnímal Brno?

Shodou okolností jsem tady slavil v létě kamarádovu rozlučku se svobodou. Zatím ale znám dobře jen halu a hotel. Slyšel jsem, že má Brno moc pěkné centrum i hezké okolí města. Těším se na nějakou poznávačku, ale zatím na ni skutečně nebyl čas.

Stihl jste už poznat brněnská specifika? Třeba to, jak moc fandům Komety záleží na dobrých výsledcích s mužstvy z hlavního města...

Pamatuju si, jak bouřlivé prostředí bylo v Brně pokaždé, když jsem sem přijel se Slavií. I do Prahy pokaždé dorazilo neskutečné množství fanoušků Komety. Často hodně divokých. Jsem moc rád, že je teď budu mít v zádech.

A už se vás někdo pokusil zasvětit do brněnského hantecu?