Bulíř překonal Nedvědův rekord. Dlouho jsem gól nedal, skoro jsem zapomněl, přiznal

Už ve čtvrté minutě Bulíř proměnil ve speciálních vánočních dresech přesilovou hru, poslal svůj tým do vedení a zapsal se do historie organizace. Šlo o jeho 138. trefu v dresu Severočechů, čímž překonal Petra Nedvěda, který pod Ještědem nosil kapitánskou pásku dlouhých sedm sezon v letech 2008-2014 a Bulíř s ním řadu utkání odehrál.

„Méďa je legenda. Asi jsem na to potřeboval o něco více zápasů než on, ale jsem rád, že jsem se takhle zapsal do historie klubu, ve kterém jsem vyrůstal. Věděl jsem, že ho můžu překonat, ale jak jsem už dlouho nedal gól, tak jsem na to trochu zapomněl," pousmál se Bulíř.