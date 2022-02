Byl to asi náš nejlepší letošní výkon, řekl kapitán Zlína Kubiš

"Byl to asi náš nejlepší letošní výkon," konstatoval po druhé výhře nad Bílými Tygry v sezoně Kubiš. Zlín v domácím prostředí zvítězil celkově potřetí v řadě a proti Liberci odčinil porážku 0:4 z Hradce Králové, při které vyslal pouhých sedm střel na branku a vytvořil nový nelichotivý rekord soutěže.

Na Kladno ale mají Moravané stále výrazné manko. Oběma týmům nyní do konce základní části zbývá odehrát 10 zápasů. "Nemůžeme se na to vykašlat a říkat si, že to nemá cenu. Dokud nosíme zlínský dres a máme na zádech svoje jméno, musíme se rvát," zdůraznil Kubiš.