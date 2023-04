Byla to hrozná rána, vzpomíná expert na úmrtí legendy. Trenéra mistrů respektovaly největší hvězdy

Na trenérské střídačce za sebou zanechal velkou stopu. V letech 1994-2001 stál u vsetínského zázraku a společně se svými svěřenci hned šestkrát zvedl nad hlavu mistrovský titul. Zprvu coby asistent trenéra, později také jako hlavní kouč. Na tuto metu přitom až k dnešnímu dni nedosáhlo žádné jiné mužstvo.

„Obrovská legenda. Byla to hrozná rána, když zemřel. Člověk věděl, že je nemocný, ale nabralo to strašně rychlý konec," vzpomíná hokejový novinář Sport.cz Jan Škvor. Tabara se právě po onemocnění začal ztrácet před očima. Užírala ho rakovina slinivky, ale do poslední chvíle se snažil tenhle nerovný souboj nějak zvrátit. Nepovedlo se.

Příklep s legendárním vsetínským obráncem Janem SrdínkemVideo : Sport.cz

Jeho rady si během kariéry vyslechl i legendární obránce Jan Srdínko, který v hokejovém pořadu Příklep popisuje, jakým způsobem to v kabině fungovalo. „Před zápasem jsme měli týmové porady, ale že bychom si dělali detailní rozbory, nějaké klipy a do puntíku rozfázovat soupeře, to v tu dobu nebylo," líčí šestinásobný mistr republiky.

Oproti dnešní době nebyla k dispozici ani kvalitní videotechnika, která by například pomohla odhalit chyby ve hře. „Dřív to bylo hrozně složité. Měli jsme kameramana, který to natáčel na velké kazety. Poté se to přehrávalo na video rekordérech, kde se to muselo hledat. Technika nebyla až taková. Starší kluci to ani moc nechtěli," pokračuje bývalý obránce Srdínko.