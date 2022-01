Bývalí sparťané vyloupili Prahu

Sparta byla lepší pouze v první třetině a šla do vedení. Jenže ve druhé části se obraz hry otočil a střelou z velkého úhlu srovnal Doležal. Domácí si mohli vzít náskok zpět, ale gól Chlapíka nebyl uznán po trenérské výzvě Motoru, jelikož v brankovišti bránil Sobotka. „Neuznaná trefa nás rozhodila, přestali jsme hrát a udělali jsme velké chyby. Rázem jsme prohrávali 1:3 a vzchopit už jsme se nedokázali," lituje útočník Pražanů Miroslav Forman, který odehrál 500. duel ve sparťanském dresu.

Sparta sice následně tlačila, ale srazil ji Pechův druhý gól v utkání. „Vůbec jsme v přesilovce nestříleli, tak jsem zavřel oči a vypálil. Se štěstím to propadlo do sítě," raduje se 38letý útočník, který touto brankou vstoupil do Klubu střelců. „Je hezké dostat se mezi nejlepší střelce, ale jedu dál," nepřeceňuje Pech tento milník.

Za překonání mety 250 gólů chválil Pecha i jeho bývalý spoluhráč Forman. „Je to výborný hokejista. Škoda, že metu překonal zrovna proti nám. Ale přeju mu jen to nejlepší," říká křídlo Sparty.

Foto: Kateřina Šulová, ČTK Jakub Valský z Českých Budějovic (vpravo) střílí gól.Foto : Kateřina Šulová, ČTK

Pech po svém odchodu z pražského celku, kde strávil osm let, zavítal do O2 areny jako soupeř poprvé. „Ještě než jsem si odložil tašku s věcmi, zamířil jsem do domácí šatny pozdravit maséry," usmívá se rodák z Jihlavy.

Své branky proti bývalému klubu Pech neslavil. „Prožil jsem tu krásných osm sezon, a tak jsem nechtěl diváky provokovat. Oslavil jsem gól jen vnitřně," přiznává. Také proto ho domácí fanoušci po zápase vyvolali. „Moc jim děkuju za krásnou podporu. Vážím si toho, běhal mi mráz po zádech," pokračuje Pech.

Lukáš Pech dvěma góly na Spartě završil 250 branek v součtu #telh a @narodnitym a vstoupil do Klubu střelců @DenikSport! Letos už je to druhý borec v našem dresu, který to zvládl! Gratulujeme, úžasná kariéra! pic.twitter.com/iR74Q8otgD — HC Motor České Budějovice (@HC_Motor) January 9, 2022

Zkušený centr byl hlavně rád, že jeho Motor těžké utkání zvládl. Před tímto duelem se oba celky přetahovaly o osmé místo, měly stejný počet 53 bodů. „Pro nás je to velmi důležité vítězství. Výkon nebyl ze začátku ideální, ale od druhé třetiny jsme odvedli skvělou práci a vydřený náskok si pohlídali," oceňuje.

České Budějovice zvládly Spartu porazit i potřetí v sezoně. V říjnu i listopadu získaly po třech bodech na domácím ledě. Pro všechny tyto zápasy byly v kabině Jihočechů vypsány příspěvky do klubové kasy pro bývalé Sparťany v případě, že Motor zvítězí. „Platím pořád, co se dá dělat," směje se Pech.