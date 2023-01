Čech si zvyká na dospělý hokej, pomohla mu už dvacítka: Snad bude čas pokecat si u pivka

Ve třetí třetině dostal kotouč mezi kruhy a vypálil jen těsně vedle branky Romana Willa, jenž nic neviděl. Mladá Boleslav tak utkání nezdramatizovala a doma po pěti úspěších v řadě padla. „Utekla nám druhá třetina, ale i tak to byl slušný výkon. Odehráli jsme dobrý zápas s lídrem tabulky. Zaslouženým lídrem," mínil Čech.

Ani ve druhém utkání za Středočechy nepoznal vítězství. Na extraligu se zatím adaptuje. „Ale myslím, že mi to jde celkem rychle. Pomohli mi i spoluhráči. Vzali mě mezi sebe hned," oceňuje.

Oproti juniorskému hokeji však pociťuje velké rozdíly. „Je to úplně něco jiného. Prostě hokej s velkými chlapy. Hraje se do těla. O hodně víc. Hráči jsou samozřejmě o dost zkušenější. Všechno je taky rychlejší, ale na to už jsem si aspoň zvykl na dvacítkách," popisoval.