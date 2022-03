Nešťastníka Hladonika konejšili i spoluhráči, leč marně. To já nám ukončil sezonu, hlesl jen

„Udělal jsem chybu, kterou jsem nám skončil sezonu. Strašně mě to mrzí. Nevím, co k tomu říct. Měl jsem ten puk bouchnout někam pryč. Kluci mě sice hned utěšovali, ale to mi teď nepomůže," soukal ze sebe Hladonik jen obtížně slova.