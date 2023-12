Čekal jsem, že návrat do extraligy bude lehčí, přiznává třinecký útočník Richard Pánik

Videogalerie ze zápasu Třinec – Kladno 3:14 SESTŘIH: HC Oceláři Třinec vs. Rytíři Kladno 4:3 pp Foto: Sport.cz 0:23 Třinec - Kladno 0:1 (4. Tralmaks) Foto: Sport.cz 0:22 Třinec - Kladno 1:1 (10. Pánik) Foto: Sport.cz 0:23 Třinec - Kladno 1:2 (17. Tralmaks) Foto: Sport.cz 0:22 Třinec - Kladno 2:2 (21. Pánik) Foto: Sport.cz 0:23 Třinec - Kladno, zákrok kladenského Bowa Foto: Sport.cz 0:14 Třinec - Kladno, další zákrok kladenského Bowa Foto: Sport.cz 0:23 Třinec - Kladno 3:2 (45. Voženílek) Foto: Sport.cz 0:23 Třinec - Kladno 3:3 (50. Ticháček) Foto: Sport.cz 0:23 Třinec - Kladno 4:3 pp (62. Voženílek) Foto: Sport.cz

Aktuálně jich ve 23 utkáních posbíral 15 za 8 gólů a 7 nahrávek. Dvoubodové zápasy prožil tři, naposledy v úterý doma proti Kladnu, které pomohl porazit dvěma góly – a poprvé v kariéře v české extralize prožil dvougólový večer.

Daleko nebyl ani od hattricku, další střely, kterých na kladenského Bowa vyslal dohromady sedm, už tak nebezpečné nebyly. Nejvíce pálil v přesilovkách. „Už mi to tolik nesedlo. Přece jen jsem nehrál na své tradiční pozici, a nemám to proto tak nastřílené. Ale padalo nám to z jiných pozic a v přesilovkách jsme si třikrát pomohli. Odvedli jsme skvělou práci,“ říkal Pánik po výhře 4:3 v prodloužení, díky níž se Třinec dostal na třetí příčku tabulky.

S počtem získaných bodů v dosavadním průběhu soutěže nicméně úplně spokojený není. „Myslel jsem si, že ten návrat do Česka bude lehčí,“ připustil Páník, jenž extraligu v dresu Třince okusil už v ročníku 2007/2008. Prvních dvou bodů se dočkal o sezonu později. Oba získal proti Kladnu. Na jeho ledě pomohl k vítězství 5:4 po nájezdech gólem, doma se pak podílel na výhře 6:2 nahrávkou.

„Jestli si to vybavuju dobře, tak jsem jejich brankáře (Miroslava Kopřivu) prostřelil mezi nohama,“ lovil v paměti 32letý hokejista, jenž poté odešel do NHL, kde oblékal dres Tampy Bay, Toronta, Chicaga, Arizony, Washingtonu, Detroitu a New York Islanders.

Od začátku této sezony je už znovu pevnou součástí třinecké ofenzivy. A k radosti třineckých fanoušků už body sbírá pravidelněji. V posledních devíti extraligových utkáních vstřelil čtyři góly a na stejný počet branek přihrál. Proti Motoru přidal sedmou nahrávku v sezoně.

„Trošku jsem si zvykal na ty systémy, jaké se tu hrají. Střední pásmo se tu brání více, než jsem byl zvyklý, ale je to na dobré cestě a bude to jen lepší. Já se ale na individuální statistiky moc nedívám. Spíše mě těší, že jsme na předních příčkách tabulky, hrajeme dobře a vyhrává se. To mě těší,“ uvedl Pánik, jenž si nyní s týmem užívá sérii domácích utkání.

Páteční proti Českým Budějovicím (3:2) bylo třetí z pěti na vlastním ledě v řadě. Série pokračuje v neděli proti Pardubicím (od 15 hodin) a skončí příští pátek soubojem s Kometou Brno (od 17 hodin).