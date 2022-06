Čerešňák chtěl do Ruska, ale i kvůli válce šel do Dynama: Pardubice jsou nejlepší možnost

Ulevilo se vám hodně, že jste nakonec do Kazaně nešel a nemusel jste se po začátku války vracet?

Spousta lidí mi říkala, že mám být rád. A jsem, ulevilo se mi. V Rusku bych po tom, co se stalo, hrát nechtěl. Měl jsem ještě jednu nabídku, ale nevzal jsem ji.

V KHL by však měli v příští sezoně působit vaši reprezentační spoluhráči Čajkovský, Jaroš nebo Krištof.

Snad si to promysleli... Je to jejich rozhodnutí. Já bych tam z morálního hlediska nešel, navíc mi to přijde jako dost riskantní krok, protože není jisté, jak bude soutěž vypadat.