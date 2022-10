Chabada hrál jen čtyři střídání, přesto si připsal premiérový gól

"Měl jsem jen čtyři střídání, ale stálo to za to. Jsem rád, že se to podařilo takhle hezky," řekl Chabada novinářům po utkání. Duel zahájil v roli sedmého obránce, ale při krátké absenci Tomáše Dvořáka se dostal v první třetině několikrát na led.