Chceme titul! Po tolika letech by nám slušel, hlásí Sparta. Zvládne Simon nahradit Chlapíka?

„Víme, jaký je to hráč, čím si ve své krásné kariéře v NHL prošel. Doufáme, že by u nás teoreticky mohl nahradit Filipa Chlapíka. To by byl samozřejmě obrovsky těžký úkol, protože měl loni opravdu úžasnou sezonu. Dominik má předpoklady na jeho skvělé výkony navázat," soudí Patera.