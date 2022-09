Sbohem NHL po sedmi letech. Reprezentant Simon se má vrátit do Sparty

A tak se v druhé polovině července domluvil se Spartou, jejíž dres oblékal už dvě sezony mezi lety 2012 až 2014, že s ní začne trénovat, aby byl připraven na nadcházející sezonu. Ať už by ji měl začít kdekoliv.

Útočník Dominik Simon (vlevo) na devět let starém snímku. Nyní by měl dres Sparty oblékat zase.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Nakonec to má být právě ve Spartě. Zdroj Sport.cz uvádí, že pražský klub je s hráčem, jenž v NHL odehrál za sedm let za Pittsburgh, Calgary a Anaheim 256 zápasů, na všem domluvený. Čeká se jen, až Sparta vše oficiálně potvrdí.

Účastník tří mistrovstvích světa Simon by měl pomoci nahradit ztrátu klíčového útočníka poslední sezony Filipa Chlapíka, jenž zamířil do švýcarského Ambri-Piotta. V letní přestávce získala Sparta do útoku Ostapa Safina a Švéda Gustafa Thorella, jenž se tak v jednom mužstvu potká s mladším bratrem Erikem.