Trenér po mně šlape a to mi vyhovuje, pochvaluje si Kubík novou štaci. Kladnu bude přát dál

Pak už se ale vrhnul zpátky do práce, aby v Českých Budějovicích navázal na solidních 36 bodů z minulé sezony. „Letní příprava samozřejmě není moje nejpříjemnější období, ale je naprosto nezbytná. Je dobré se přes léto pořádně hýbat, člověk z toho těží celou sezonu. Šlápl jsem do toho ještě víc, upravil jsem stravu. Fyzicky jsem na tom líp,“ věří kladenský rodák.

Z nového angažmá má zatím pozitivní pocity. „Nádherné město, super fanoušci. Jsem rád za tuhle změnu. Navíc máme větší ambice. Chci se dostat do play off, to je cíl všech. Ještě jsem ho nehrál, tak by to byla pěkná premiéra,“ mínil.