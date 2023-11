Chlapík skóroval v pátém extraligovém utkání v řadě. S bodem v Brně musíme být spokojeni, tvrdil

Chlapík se střelecky prosadil už v pátém zápase nejvyšší soutěže za sebou. „Teď mně to padá. Góly se ale ode mě čekají. Jako tým včetně mě jsme ovšem nepodali v Brně nijak oslnivý výkon, a tak musíme být s jedním bodíkem spokojeni,“ mínil.

Nebyl nadšený z toho, že se jeho mužstvo nedostalo do mnoha šancí. „Byl to urputný boj s řadou šarvátek. Na ledě nebylo moc prostoru. Hodně obtížně jsme se dostávali do střeleckých příležitostí,“ uznal Chlapík.

Přihlaste se a sledujte exkluzivní videa z Tipsport extraligy Přihlásit se SESTŘIH: HC Kometa Brno vs. HC Sparta Praha 2:1 ppVideo : Tipsport Extraliga / BPA

Z řady tvrdých zákroků zaujal především Irvingův hit na domácího obránce Ďalogu, jenž zůstal chvíli silně otřesený ležet na ledě, což vyvolalo značné emoce mezi příznivci Komety. „Byl to ovšem naprosto čistý zákrok. Irving si ho velice dobře našel. To, jak zůstal Ďaloga ležet na ledě, však nevypadalo hezky. Snad bude v pohodě,“ popřál Chlapík protihráči.

Nevadila mu tradičně nepřátelská atmosféra ze strany brněnských fanoušků vůči jeho celku. „I pro nás je lepší, když domácí diváci vytvoří v plné aréně bouřlivou kulisu, než kdyby se hrálo před poloprázdným hledištěm,“ tvrdil.

Chlapík ocenil současný výkonnostní vzestup Komety ve srovnání se zpackaným startem do sezony. „Zvedá se, už v prvním utkání u nás hrála velice dobře. Bude to pro nás v souboji o přední místa v tabulce další hodně nepříjemný soupeř,“ předpokládá.

Přihlaste se a sledujte exkluzivní videa z Tipsport extraligy Přihlásit se Brno - Sparta, zákrok Irvinga na ĎaloguVideo : Tipsport Extraliga / BPA

Příznivci Komety se nejvíc zaměřili na jejího bývalého beka Michala Kempného, který před rokem při návratu ze zámoří do české extraligy upřednostnil úhlavního soka. Kvůli tomu si toho v Brně hodně vyslechl. „Tak to v hokeji bývá. Michal to očekával, byl na negativní reakce připravený,“ prozradil kouč Pražanů Pavel Gross.

Připustil, že první dvě třetiny odehrál jeho celek v útlumu. „Prospělo nám poté přeskupení sestavy, k němuž jsme sáhli ve druhé pauze. Najednou bylo na klucích vidět mnohem víc šťávy,“ cenil si, že se sparťanům podařilo srovnat na 1:1.

Foto: Sport.cz Brno - Sparta, faul Mikliše na Hollanda