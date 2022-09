Číslo 5 žije. Aneb pět týmových příběhů z extraligy po pěti kolech

Nepřehrávají soupeře rozdílem třídy, vždyť hned tři výhry ze čtyř byly o jediný gól. Nicméně úterní vítězství v Olomouci 2:1 vystřelilo Pardubice do čela extraligy a ony tak zatím potvrzují roli celku, který své stoleté výročí tolik touží oslavit titulem. "Noví kluci zapadli super a hra si sedá. Máme dost bodů, což jsme na úvod potřebovali a zatím se to pro nás vyvíjí dobře," řekl v úterý pro klubovou televizi útočník Robert Kousal.

Ano, Pardubicím se zatím vyplácí drahé nákupy, protože silné individuality dokáží překlápět zápasy na vítěznou stranu. Tomáš Zohorna už nasázel dva hattricky a je nejlepším střelcem i nejproduktivnějším hráčem ligy (6+2). Obránci Košťálek a Čerešňák patří k nejvíce bodujícím zadákům. Hned kvarteto Hyka, Radil (+7) a Čerešňák, Zohorna (+6) jsou v čele statistiky +/- bodů. Mimochodem zatímco v hokejové lize Pardubice vedou, v té fotbalové jsou poslední. Naopak fotbalu vévodí Plzeň, která se v hokeji až do úterý krčela na dně. Nemůže být prostě posvícení vždy a všude, že?

Foto: Luděk Peřina, ČTK Hráči Pardubic se radují z vítězství nad Olomoucí.Foto : Luděk Peřina, ČTK

I bez Jágra to jde

Na jaře se zachraňovali až v baráži a i letos je odborníci a bookmakeři pasovali na otloukánky, kteří se do posledního zápasu budou strachovat o extraligové udržení. Jenže Kladno, které se zbavilo svého vyhnanství v Chomutově, zatím jede. Pokaždé bodovalo, drží se na čtvrté příčce a pětigólový Matěj Beran odhodlaně tvrdí: "My víme, kam nás všichni pasovali. Ale máme kvalitní tým na to, abychom udělali play off. Věřili jsme si od první minuty prvního střídání a bylo to zdravé sebevědomí. Je to super start."

Rytíři navíc zvládli i přetěžký los, vždyť na úvod stály Pardubice, Liberec, Brno či hradecký Mountfield. A tak (ne)hrající majitel Jaromír Jágr zatím nemusí spěchat s návratem na led, byť na střídačce i na tréninku je ho plno. A jaký je recept na úspěch? "Snažíme se hrát hodně v útočném pásmu, být silní na puku. A zvlášť na tak úzkém hřišti jako v Litvínově všechno cpát do brány," řekl po úterní výhře v Litvínově útočník Martin Procházka. Pro Kladno jde o ikonické jméno, zvlášť když na střídačce nově stojí Otakar Vejvoda. "Spousta lidí se mě ptá, zda-li nejsme rodina. Nejsme, ale snažím se mu nedělat ostudu," říká mladší z Procházků. Nicméně kouč Vejvoda zrovna nedávno oba popletl a někdejšímu parťákovi z blue line omylem poslal zprávu, které patřila jeho svěřenci. I tyto úsměvné historky ale možná dodávají pohodu, se kterou Kladno vlétlo do sezony.

Remízový král ze severu

Je to jak s tou polonaplněnou sklenicí. Pro pesimistu je poloprázdná, pro optimistu poloplná. A tak je Liberec jedním ze tří klubů, který zatím bodoval v každém zápase, ale taky je spolu s posledním Litvínovem jediný, který ještě nezažil výhru za tři body. Jako by totiž jeho hráči byli placení podle počtu minut, protože si zatím ve všech pěti duelech "střihli" prodloužení, čímž stanovili nový rekord extraligy. "Něco jsme o tom četli, ale raději bychom nějaký rekord se třemi body," řekl v úterý liberecký útočník Adam Najman.

Je fakt, že dva body navíc by Tygry v nabité tabulce ze současné deváté pozice klidně katapultovaly na druhou příčku. Ale zase remízový král může těšit sázkaře, protože dávat kříž na Liberec je zatím továrna na peníze. Změní to ve čtvrtek proti Plzni?

Začne zářit Kometa?

První vyhrání, z kapsy... Však to znáte. Brněnská Kometa skočila do sezony ráznou výhrou 6:1 nad Karlovými Vary, jenže pak rychle zhasla. "Je to začátek sezony, každý si musíme sáhnout do svědomí sám za sebe, musíme hru zjednodušit, nemáme tam vůbec nic, nedostáváme se do tlaku," sype ze sebe obránce Jan Ščotka, jenž společně s plzeňským Piskáčkem má nejvíce záporných bodů (-7) ve statistice pobytu na ledě. A to je od beka, kterému se v květnu houpal na krku světový bronz, setsakramentsky bídné numero.

Kouč Martin Pešout přidává: "Trápíme se v koncovce, tím vadnou výkony, vytrácí se pohoda. Musíme na tom pracovat a nastartovat se." Brno kosí i zranění, vypadl obránce Kundrátek či útočník Strömberg. A tak podle serveru isport.cz Kometa narychlo angažuje Tomiho Sallinena, 33letého centra, aby pomohl rozšířit dosavadních pět bodů. Snad jedinou radost může mít majitel Libor Zábranský z toho, že se o uplynulém víkendu v dresu ODS dostal do brněnského zastupitelstva. Tak snad se pod jeho dohledem už konečně rozjede výstavba nové arény.

Pomůže z trápení Dominik F.?

Legendy Viktor Hübl a František Lukeš už hrají jen 2. ligu v nedalekém Chomutově a Litvínov jako by se bez svých jistot neuměl obejít. Osm vstřelených branek z pěti utkání i pouhé dvě využité přesilovky z 20 nabídnutých jsou tristní čísla. "Na druhou stranu jsme zlepšili v posledních dvou utkáních oslabení, to je ale asi tak všechno. Naše produktivita je žalostná, až na Kudrnu (dal polovinu všech branek) zbytek mužstva střelecky mlčí. A to se odráží i na psychice týmu a bodovém přínosu do tabulky," říká asistent trenéra Karel Mlejnek.