Hráz jménem Frodl. Chytil jsem šanci za pačesy, zářil pardubický gólman

Po šesti letech jsem poprvé v profesionálním hokeji nezačínal sezónu. Proto to dnes bylo něco jiného. Mám už ale zkušenosti, dokázal jsem se na to připravit, máme tři body, a to je skvělé. Do brány jsem se prostě dostal až teď, šanci jsem chytil za pačesy, vyhráli jsme, a to je hlavní.