Co jsi dělal před hattrickem? vyzvídal od bráchy. Teď jsem si jel své a vyšlo to, usmívá se Najman

Premiérový hattrick v kariéře slavil zrovna proti týmu svého bráchy, který však u toho na ledě kvůli zranění nebyl. „Je to škoda, ale doufám, že se dá do kupy a po pauze zase začne hrát," přál sourozenci 21letý útočník.

„Puk věnuju rodičům. Už tam na poličce u televize mají ten od bráchy," usmíval se Adam Najman.

🤩🚨 Skvělá třetí třetina, první hattrick v kariéře a konec černé série! Pohodový víkend všem! ✌️ #BTL pic.twitter.com/W91LnKOBXj — Bílí Tygři Liberec (@hcbilitygri) November 4, 2022

Zápas Liberce s Mladou Boleslaví bývá již několik let notně vyšponovaný. „I s bráchou se hecujeme. Je to specifický, že proti sobě hrajeme, a navíc ještě v derby, ale není to tak, že bychom se neměli rádi," poznamenal Najman.

Foto: Radek Petrášek, ČTK Hráči Liberce se radují z gólu.Foto : Radek Petrášek, ČTK

Když Ondřej 23. září třikrát zatížil konto Českých Budějovic, hned následující den od něj Adam vyzvídal. „Ptal jsem se ho, co dělal den před tím a pak jsem to zkoušel jako on. Ale musím se přiznat, že právě před zápasem s Mladou Boleslaví jsem od toho poprvé upustil a jel jsem si svou rutinu. A vyšlo mi to," usmíval se šťastný střelec.

Stejně jako před měsícem a půl Ondřej dal i on v každé třetině po gólu. Dosud v nejvyšší soutěži zaznamenal dohromady 18 branek, ale ani jednou se netrefil v jednom zápase alespoň dvakrát. Až nyní. A když hrál Liberec na konci utkání dlouhou přesilovku, o hattricku snil. „Chtěl jsem ho a říkal jsem si, že by to tam mohlo padnout. Je to první hattrick a hrozně si toho vážím," řekl vnuk slavného kouče Josefa Augusty.

⏱✅ | Jsme prvními pokořiteli doposud neporažených Českých Budějovic a hattrickem se o to pomohl postarat Ondřej NAJMAN!#MBLvCEB #TELH pic.twitter.com/6yPiBuydeB — BK Mladá Boleslav (@bkboleslav) September 23, 2022

Sice dal hattrick, ale jeden z rozhodujících okamžiků se odehrál v čase 26:00. Úvod druhé třetiny se Bílým Tygrům nepodařil, prohrávali 1:2. Bitkou s Radkem Jeřábkem je nastartoval až Jaroslav Vlach.