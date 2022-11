Vlach krvavě vypnul Jeřábka, pak se vzájemně ocenili. Držel se velmi dobře, pochválil soupeře

Jak k bitce došlo?

Byl tam ostrý zákrok na našeho top hráče Tomáše Filippiho. Zakřičel jsem na něj, ať jde dolů a střídal jsem ho. A pak jsem na hráče Boleslavi zakřičel, jestli jdeme do bitky. On se otočil, souhlasil. That is all. (usměje se)

Byl jste v rauši, pamatujete si s z ní něco?

Celkem si to i pamatuju. Ale pak jsem v sobě měl samozřejmě velký emoce. Takže jsem je potřeboval ze sebe dostat ven.

Úplně jste ho vypnul, ne?

Nevím, zrovna mnou cloumaly ty emoce. (směje se) Ale myslím, že jsem ho trefil dobře spodním hákem. A něco mu to asi sebralo.

Ladislav Čihák, kouč Mladé Boleslavi „Myslím, že Jeřabina ze začátku dobře odolával. Jsem rád, že se tomu postavil. Je mladý silný kluk a klobouk dolů, že do toho šel. Myslím, že i přesto, že to vypadalo, že souboj prohrál, tak i naše kluky nabudila. Nemyslím si, že by měla nějaký zásadní vliv. Zásadní byla hrubice, kterou jsme předvedli v naší přesilovce.“ Patrik Augusta, kouč Bílých Tygrů „Cítil jsem na hráčích, že jsme válčili o každý kotouč, o každé střídání. V půlce zápasu to trochu nešlo naším směrem a obrovský respekt patří Jardovi Vlachovi, který hřiště naklonil na naši stranu. Dodalo nám to potřebu jiskru. Věřil jsem, že vyhraje. Ani nepamatuju, kdy se pral naposledy, takže byl asi odpočatý a zvládl to fantasticky. Cítil jsem pak jak z diváků, tak ze střídačky, že půjde o zápas, který si nenecháme utéct.“

Nakolik bolela vás?

Ani moc nebolela. Bylo to celkem dobrý. Ale myslím, že bitka byla dobrá z obou stran. I Jeřáb se držel velmi dobře a bylo to těžký soupeř. Myslím, že super bitka pro diváky. Byla férová.

Ledaři pak z hrací plochy seškrabávali krev. Čí byla?

Mně neteče, takže moje asi ne...

Bavili jste se spolu po zápase?

Jo, už když přijel na trestnou lavici, tak jsme si i řekli, že to byla hezká bitka. Myslím, že takhle by to mělo i být. Bylo to dobrý.

Co vám řekl Filippi?

Poděkoval mně, že jsem se ho zastal. A jsem rád, že to nakoplo celý tým. A že jsme to otočili. Potřebovali jsme tři body za každou cenu.

Foto: Radek Petrášek, ČTK V tvrdé bitce na sebe narazili Jaroslav Vlach z Liberce a Radek Jeřábek z Boleslavi.Foto : Radek Petrášek, ČTK

Podstoupil jste mnoho bitek, kam tuhle zařadíte?

Hodně vysoko, protože nám pomohla otočit zápas.

Cítil jste, že takový impuls mužstvo potřebuje?

Ano. Nebyli jsme v tu chvíli úplně dobří. Myslím, že jsme tento impuls potřebovali. Sice jsme šli do oslabení, ale kluci ho fantastiky ubránili. Nakoplo nás to. A otočili jsme to. Krásný zápas.

V závěru se po vás ještě sápal Štich. Do dalšího souboje jste se už nechtěl pouštět?

Za prvé jsme vedli 4:2 a za druhé mi rozhodčí říkal, že kdybych se ještě jednou pobil, tak bych dostal stopku za druhý vyšší trest. Myslím, že to po nás za tohoto stavu nemělo smysl.

Foto: Radek Petrášek, ČTK Zleva Adam Najman a Lukáš Derner z Liberce.Foto : Radek Petrášek, ČTK

Bylo to vyhecované, jak se na derby patří?

Jasně. Takových derby jsme tady už zažili za éry Lašáka, Radivojeviče či Ševce spoustu. To byly neskutečný derby a myslím, že dneska se to tomu hodně přiblížilo. A bylo to vyhecovaný jak na ledě, tak na tribunách. Potřebovali jsme vyhrát a řekli jsme si, že pro to uděláme úplně všechno. A povedlo se nám to a my na to musíme navázat dalším zápasem v Plzni.

Adam Najman hatttrick po druhém gólu chtěl a dal ho. Nepomýšlel jste i vy na hattrick Gordieho Howa? Kromě bitky jste zaznamenal i asistenci a chyběl vám jen gól.

Zmínil mi to Tomáš Filippi po druhé třetině. Samozřejmě myšlenky na něj tam nějaké byly, ale hlavně jsem chtěl, abychom vyhráli jako mančaft. A že dal Adam tři góly je skvělé. Myslím, že si to zasloužil. Každý den poctivě pracuje na tréninku a dělá věci navíc a teď se mu to vrátilo. Byl to od něj super výkon a jsme rádi, že nás takhle vedl k vítězství.

🤩🚨 Skvělá třetí třetina, první hattrick v kariéře a konec černé série! Pohodový víkend všem! ✌️ #BTL pic.twitter.com/W91LnKOBXj — Bílí Tygři Liberec (@hcbilitygri) November 4, 2022

Jste i pokladníkem, kolik zaplatí?

Myslím, že pár tisícovek mu dám.

A za bitku se platí?

To platí oni mně. (směje se)

Vyhráli jste po šesti nezdarech v řadě. Je to velká úleva?