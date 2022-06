Co potápí český žákovský hokej? Děti se sportem končí, chybí trenéři

Jenže na rozdíl od Švédska nebo Finska se nedaří děti u hokeje udržet a končí často ještě před dorosteneckým věkem. „Mladé hráče máme, ale musíme co nejdéle zůstat v herním systému a u sportu samotného. Ve Skandinávii dokáží dovést mladé hráče do kategorie U15 v daleko větším množství než u nás," upozorňoval Petr Hubáček, trenér HC Warriors Brno a bývalý útočník.

Udržet dítě u hokeje by podle regionálního kouče Českého hokeje Oldřicha Kališe měl být hlavní úkol trenéra. „V nízké kategorii by měl hráče naučit chtít chodit na trénink a učit se nové věci. Zapálit dítě do hokeje. To je potřeba, aby byl menší úbytek mladých hokejistů," mínil Kališ.