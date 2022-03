Čtvrtfinále nám nikdo nepředpovídal, byla to dobrá sezona, míní vítkovický Krenželok

Chyběli také zranění střelci Roberts Bukarts a Rostislav Marosz. I proto Vítkovice vstřelily třineckému Kacetlovi ve čtyřech zápasech pouhé tři góly. Ani v jednom zápase soupeře nepřestříleli. „Není střela jako střela. Když budeme pálit ze všech pozic, tak akorát rozchytáme gólmana. Někdy se může stát, že tam něco spadne, ale Třinec hrál chytře. Nepouštěl nás do střeleckých pozic a když už jsme tam nějaký puk poslali, dokázali ho dostat okamžitě pryč a my neměli čas na dorážku. Je to zkušený mančaft. Tyhle zápasy rozhodují maličkosti a oni ví, jak s tím pracovat. Nám je jenom líto, že jsme neurvali žádný zápas. Ačkoliv to bylo vždy těsné, pořád je to 0:4," přemítal Krenželok.

Ostravané v předkole vyřadili v pěti zápasech Olomouc, přestože bojovali s virovou nákazou v týmu. Neubývaly jim proti Třinci o to rychleji síly? „Je to těžké, protože z předkola se jde na ty první mančafty a ty jsou odpočaté. Je složitější to zachytit. Měli jsme v nohou pět zápasů a po jednom dni volna jsme šli na Třinec. Ideální to nebylo. Ale takový je hokej. Měli jsme si v sezoně uhrát lepší výsledek v tabulce a měli bychom volno. Dopadlo to takto a my jsme rádi za to čtvrtfinále. Před sezonou nám tohle nikdo nepředpovídal," poukázal 38letý útočník.

Třinecké postupové ambice držel vysoko skvělý brankář Ondřej Kacetl, Krenželok ale vyzvedl i Aleše Stezku. „Chytal parádně. Dostal dva góly za zápas, to je parádní výkon. Celou sezonu chytal výborně, odráželi jsme se od něj a udělali výsledek, jaký jsme udělali, přestože nám začátek sezony úplně nevyšel. Nedávali jsme góly podobně, jako teď na konci. Ale jinak jsme tím dobře propluli. Chtěli jsme do play off a hráli ho. Byla to dobrá sezona," zhodnotil Krenželok.