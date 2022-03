Vítkovice hrály fakt dobře. Jsme rádi, že jsme to ukončili rychle, přiznal gólman Třince Kacetl

K postupu vám stačily čtyři zápasy. Byl to snadný postup?

Vůbec ne! Byla to strašně těžká série. Všechno to byly vyrovnané zápasy, rozhodovaly detaily, většinu času to bylo o jeden gól. Bylo to strašně náročné na psychiku, protože víte, že může rozhodnout každá drobnost, maličká chyba. Ani jeden tým nevypustil žádný souboj, ale myslím, že jsme byli lepším týmem.

Ve čtvrtém utkání jste poprvé prohrávali, když vás v úvodní třetině propálil obránce Ruslan Pedan. Neviděl jste jeho střelu?

Neviděl. Byli přede mnou dva hráči, dobře to tam jejich hráč udělal, s naším bekem dobře clonili. Snažil jsem se střelu hledat, šel jsem do univerzálního zákroku, snažil zabrat co nejvíc místa. Ani jsem nevěděl, že už je puk v brance.

Nic s týmem neudělalo, že jste poprvé v sérii museli otáčet?

Kluci mají zkušenosti, vědí, že nás nemůže jeden gól položit. Musíme rvát až do konce, výsledek se počítá na konci, ne v první třetině.

Ve 26. minutě vás za stavu 1:0 překonal po závaru Rastislav Dej, ale sudí hned rozpažovali. Jak jste situaci viděl?

Bylo už dávno po odpískání, nevím, proč se lidi zbytečně rozčilovali. Bitten šel do hráčů, dával krosčeky a puk byl někde ve skrumáži. Dej ho dle mého vytáhl až po přerušení. Nebylo o čem pochybovat.

Foto: Jaroslav Ožana, ČTK Hráči Třince se radují z prvního gólu. Zleva David Musil z Třince, Ondřej Kovařčík z Třince a autor gólu Michal Kovařčík z Třince.Foto : Jaroslav Ožana, ČTK

Ani v jednom zápase vás Vítkovičtí nezasypali střelami. Je to výsledek dobré defenzivní práce vašeho týmu?

Jednoznačně, perfektní od všech pěti hráčů, co byli na ledě. Plno střel zablokovaných, kluci nepouštěli Vítkovice do velkých šancí. Nějaké okýnko se občas otevřelo, ale od toho tam jsem, abych to zachránil. Strašně moc mi pomáhali, to každopádně. Střel moc nebylo, o to je to těžší, ale už jsme si na to s Mazim (Markem Mazancem) zvykli, protože to tak máme celý rok. Tak se to snažíme brát jako normální věc.

Jedno okénko využil Rastislav Dej ke střele do masky, kterou jste si pak prohlížel. Byl na ní nějaký problém?

Nebyl jsem si jistý, jestli nějaká přezka nepovolila, zdálo se mi to trošku ohnuté, ale naštěstí to bylo všechno v pořádku. I hlava. Byla to ale pořádná rána. Nevěděl jsem hned, kam se kotouč odrazil, tak jsem ho chvíli hledal.

Ve druhém utkání jste přišel o čisté konto po nezvyklém odrazu od plexiskla. Bral jste to jako svou chybu?

V tu chvíli jsem si říkal, že jsem se na to měl vyprdnout a nejít za branku. Ale chtěl jsem pomoct klukům, tak jako oni pomáhají mě. Nešťastně se to seklo o spoj plexiskla a odrazilo se to přímo před hráče Vítkovic. Takové góly padají všude na světě. Jestli je to kuriózní, nebo krásný gól, je ve finále jedno. Prostě to byl gól a já jsem byl šťastný, že kluci dali druhý a vyhráli jsme.

Kde a čím jste podle vás sérii vyhráli?

Velice dobře jsme hráli v defenzivním pásmu, blokovali jsme střely, nepouštěli hráče do obrovských příležitostí. I v útočném pásmu jsme hráli hodně, akorát jsme si nějaké super šance nevytvořili. A Aleš (Stezka) chytal výborně, musím ho pochválit, držel Vítkovice nad vodou. Škoda, že jsme gólů nedali víc, abychom si tím pomohli a měli větší klid. Bylo to vyrovnané, ale v globálu jsme byli lepší.

Berete rychlý postup jako výhodu do dalšího kola, nebo byste raději chytal více, abyste byl rozchytanější?