Čtyřicet minut jsme byli lepší, pak ale přišla chybka, která rozhodla, litoval obránce Kučeřík

„Postupem času bylo jasné, že to bude o tom jednom jediném gólu. Vítkovice ho daly a proto vyhrály. Měli jsme čtyřicet minut dobrý tlak, byli jsme možná i lepší. Ale ve třetí třetině jim to tam padlo, nám ne. A to byl ten rozdíl," uvedl brněnský obránce Radek Kučeřík.

Které šance můžete nejvíce litovat?

Bylo jich tam více, nebudeme se zaměřovat jen na jednu. Musíme to tam nějak dotlačit, více se tlačit před gólmana a všechno házet na bránu a něco tam dostat.

Trenér Patrik Martinec říkal, že to byl váš nejlepší výkon ve Vítkovicích. Vnímáte to stejně?

Těch čtyřicet minut jsme fakt hráli výborně, bylo tam všechno, co jsme si řekli. Pak jsme udělali drobnou chybku, Vítkovice to hned potrestaly a už jsme o gól prohrávali.

Kde byla klíčová chyba u toho gólu?

Padl ze slotu, tam si to musíme pohlídat, nebo spolu lépe komunikovat. Jsou to laciné góly, které nesmíme dostávat z toho předbrankového prostoru.

Co jste v koncovce dělali špatně?

To, kdybych věděl, tak to tam padat bude. Musíme se více tlačit do branky, posílat to tam a nějaký škaredý gól tam dotlačit. To by nás nakoplo.

Vítkovice ve třetí třetině stáhly sestavu na tři útoky, na led místo Bukartse chodil s prvním útokem Fridrich, který nahrál na gól. Byla tam patrná nějaká změna v jejich hře?

Já jsem si toho třeba ani vůbec nevšiml. My se soustředíme na svůj výkon a snažíme se dělat to nejlepší, co můžeme. Na to, zda hrajou na tři, nebo na čtyři útoky se nezaměřujeme.

Až na úvodní potyčku Stehlíka s Pospíšilem to bylo poměrně klidné utkání. Je to tím, že už jde o hodně?

Nikdo nechce udělat zbytečný faul, nebo chybu, kterou by tým oslabil. Každý se pro tým snaží udělat to nejlepší, co může a zbytečné vyloučení by ublížilo. Proto se už hraje na jistou.

Co v pondělí? Máte nůž na krku?

Jedeme domů, v pondělí to musíme urvat a ještě se sem vrátit.

Máte v nohách předkolo, už cítíte únavu?