Dal gól v oslabení a pomohl Litvínovu k bodům. Demel po výhře zářil

Demel se mezi střelce zapsal v polovině zápasu, když překonal brankáře Dominika Hrachovinu v oslabení. "Viděl jsem, že gólman nedával moc pozor a na první tyčce byl prostor, tak jsem zkusil vystřelit, i když to vypadalo, že jsem ve špatném úhlu. Vyšlo to," pochvaloval si odchovanec Poruby.

Již v 8. minutě se Demel podílel na prvním gólu Severočechů, když nezištně přihrál volnému Patriku Zdráhalovi, který zakončoval do prázdné branky. "Patrik si tam výborně najel a otevřel se do prostoru. Mohl jsem střílet, ale viděl jsem, že tam je, tak jsem puk protlačil obránci mezi nohama a on zakončoval do prázdné branky. Není to jednoduché, ale zakončil výborně," řekl Demel.