Dal hattrick, hrdinou se ale necítil. Za body díky Stezkovi a výborné obraně, zdůraznil Lakatoš

Zaskakující vítkovický kapitán místo zraněného Lukáše Krenželoka vměstnal tři své góly do posledních čtyř minut utkání, poslední dva vstřelil ve hře čtyř domácích proti šesti hostům do prázdné branky. „Je těžké dát hattrick, nestává se to každý zápas. Já jich za kariéru moc nedal (tři, oba předchozí proti Olomouci - pozn. aut.), takže mě to samozřejmě hodně těší," svěřoval se Lakatoš.

Prvním gólem v čase 56.02 navyšoval vítkovické vedení na 2:0, druhý přidal v oslabení střelou zpoza vlastní branky a třetí v čase 59:34 poté, se k němu nečekaně vrátila přihrávka, kterou Lakatoš hledal Rastislava Deje. „Chtěl jsem mu to posunout, aby si také dal gól, ale puk se zase odrazil ke mně, tak jsem si řekl, že nebudu čekat a musím to dát," usmíval se Lakatoš, jenž si proti Mladé Boleslavi připsal góly s pořadovým číslem dva tři a čtyři.

„Dneska to byla ale hodně náhoda. Dva góly jsem dal do prázdné, nebylo to o mě. K vítězství nás dovedl jednoznačně brankář Aleš Stezka a výborná obrana. Boleslav hrála výborně, tlačili nás skoro dvě třetiny a my jsme se z toho nemohli dostat. Až od půlky zápasu jsme s nimi srovnali hru a začali jsme bruslit. Ale bez Aleše bychom do neustáli. Loni nás držel, letos je to stejné. Neměl lehké zákroky, pořád musel puk někde hledat. Dokázal si s tím poradit a jen díky němu máme tři body," vykládal Lakatoš.