Dědek exkluzivně: Nabízeli nám Řepíka! Sparta se ke svým klíčovým hráčům chová nedůstojně

Proč?

Měli by si uvědomit, jaká je realita a jak to funguje. Když hráči končí v daném klubu smlouva, většina agentů jde v 90 procentech případů nejdřív za stávajícím klubem hráče. Až když v tom klubu řeknou, že nemůžou nabídnout víc nebo i stejně financí, nebo že můžou dát jen roční novou smlouvu, tak jde agent většinou nabídnout svého klienta jinam.

Foto: Jan Škvor, Sport.cz Sparťanští fanoušci vyobrazili majitele Pardubic Petra Dědka jako legendární filmovou postavu Bohumila Stejskala i s citátem: "Teď si vás tu kúpim všecky!"Foto : Jan Škvor, Sport.cz

Takhle to bylo i u Košťálka, Říčky a Dvořáka?

Úplně stejně! Košťálek s Dvořákem můžou potvrdit, že ve Spartě toužili zůstat, jenže vedení jim nechtělo dát patřičné smlouvy. Vůči těm klukům mi to přišlo nefér. Hráči většinou chtějí zůstat v klubu, v němž působí, nechce se jim stěhovat. Když ale nepřichází zajímavá smlouva, kterou by si zasloužili, jdou prostě jinam. Vedení Sparty se s nimi nebylo schopné domluvit. Transparent fanoušků Sparty mi prostě přijde hodně úsměvný.

Z jakých dalších důvodů?

Kdybych zveřejnil platy všech tří našich kluků zmíněných na transparentu, tak polovina hráčů ve Spartě bere víc než oni. To Sparta má nejdražší hráče v lize! Simon s Tomáškem berou víc než nejdražší hráč v Pardubicích. A ještě jedna úsměvná věc v souvislosti se Spartou...

Povídejte.

Před měsícem za námi přišel agent Michala Řepíka (kapitán Sparty) s tím, že Sparta, v níž mu po sezoně končí smlouva, mu nabídla nový nedůstojný kontrakt. Navíc jen na rok a podpis ještě oddalují, že chtějí ještě čekat. Takže nám Řepíka nabízeli...

Co vy na to?

Je to kvalitní hráč. Řekli jsme mu, že pokud chce, pojďme se o tom bavit. Uvádím to jako přiklad, aby fanoušci Sparty věděli, jak se k tomu jejich vedení staví. Teď svého kapitána vychvalují, přitom mu ale nabídli jen smlouvu na rok. A pak se fanoušci budou divit, že by mohl jít do Pardubic...

Petr Ton o jednáních s Michalem Řepíkem Jednání Sparty a Michala Řepíka o nové smlouvě probíhají. „Snažíme se dohodnout na pokračování víceletého kontraktu. Věřím, že je to na dobré cestě,“ prohlásil sportovní ředitel Sparty Petr Ton pro klubový web. Podle informací Sport.cz je dohoda blízko, podpis by mohl přijít už během reprezentační přestávky.

Jaký je tedy v souvislosti s Řepíkem aktuální postoj Dynama?

Aktivní nebudeme. Řekli jsme, ať se nám ozve a k tomu zatím nedošlo. Beru to tak, že se Michal domluvil se Spartou, nebo třeba někde jinde. K tomu transparentu se to krásně hodilo. Jen to ukazuje, jak se Sparta ke svým klíčovým hráčům chová. Svému kapitánovi, jednomu z nejlepších hráčů v extralize, který rozhoduje zápasy, řeknou: „Smlouva maximálně na rok a za stejné peníze". Proto nám jeho agent volal, jestli ho nechceme, že je Řepík naštvaný. Zvlášť když viděl, že jsme podepsali na tři roky Roberta Kousala, který nám pomohl, když nám bylo nejhůř. Michal Spartě taky pomohl, ale oni se k němu chovají takhle. Ten transparent prostě není o Dynamu.

Foto: Michal Kamaryt, ČTK Kapitán Sparty Michal Řepík.Foto : Michal Kamaryt, ČTK

Podle vás je tedy o vedení Sparty v čele s její generální manažerkou Barborou Snopkovou Haberovou?

O ní a Petru Tonovi (sportovní ředitel), kteří klub vedou. Jejich jednání není náhoda, když si vezmete, že Říčka, Košťálek, Dvořák a Řepík mají každý jiného agenta. A u každého se opakuje to samé. A ještě k tomu transparentu - vedení Sparty o něm muselo dopředu vědět, fan cluby si je nechávají schvalovat.

Co vás v první chvíli napadlo, když jste se na něm viděl jako legendární filmová postava Bohumil Stejskal?