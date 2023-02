Frustrovaný Sedlák: Nemůžu mluvit, pardon! Na Spartě to nebyl hokej, ale řeckořímský zápas

Proč jste nedokázali udržet nervy na uzdě?

Nemůžu na to odpovědět. Pardon.

Vše odstartovalo vašimi dvěma minutami ve 25. minutě za hrubost. Přitom se zdálo, že spíš vás chtěl u mantinelu trefit rozjetý Pavel Kousal a vy jste se bránil jeho ataku. Jak jste situaci viděl vy?

Faul. Faul. Vidím, jak na mě letí hráč. Chtěl jsem se bránit, zvednul jsem ruce. Faul.

Souhlasíte, že zápas dvou rozjetých týmů už měl parametry play off? Že nešlo o klasický duel základní části?

Určitě, byl to play off hokej. Každý tým na nás hraje takhle (důrazně) a samozřejmě je to těžký. My se s tím ale musíme vyrovnat, jiné to už nebude. Musíme si v klidu hrát svůj hokej a nevnímat, co je okolo. Všichni víme, že toho budeme muset hodně skousnout. Takhle, jako na Spartě, v play off hrát nemůžeme.

Užíval jste si zápas před více než 16 tisícovkami diváků?

Atmosféra byla super, všichni fanoušci byli výborní. Škoda, že se nehrál víc hokej. Mně to připadalo jako řeckořímský zápas. Stály proti sobě dva týmy, které umí hokej, jsou šikovné a tohle za mě nemělo s hokejem moc společného.

I vy jste předváděli řeckořímský zápas?

(usměje se). Když se podíváte na počet našich vyloučení, tak taky. Ty fauly tam od nás byly. Nevím, kolik toho může bezprostředně po zápase říkat do médií. Shrnu to tak, že jsem se těšil na dobrý hokej. Nevím no... V každém střídání se stalo něco, že to hokej nebyl. Pak jsem se taky nechal trochu unést, což je špatně. V play off se nám nemůže stát, abychom si takhle sami prohráli zápas.

Foto: Michal Krumphanzl, ČTK Pardubický brankář Roman Will inkasuje v duelu se Spartou.Foto : Michal Krumphanzl, ČTK

I přes prohru se zdá, že první místo po základní části vám neunikne. Chtěli byste rovněž překonat sedm let starý bodový rekord Liberce (118 bodů)? Zatím máte 101 bodů a sedm utkání před sebou...

Samozřejmě by to bylo hezké. Každý by to chtěl, rádi bychom co nejvíc vyhrávali. Důležitější je ale dobře se připravit na play off. Na Spartě jsme to nedokázali. Zklamáním není ani tak výsledek, ale spíš fakt, že jsme to nesehráli dobře takticky.

Jste rád, že nyní přichází reprezentační přestávka a můžete během ní nabrat síly?