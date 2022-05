Dědek ukázal skvost pro Pardubice: Bude to nejmodernější hokejová aréna v Evropě!

„Jaký to má přínos pro mě? Projekt má dlouhodobou návratnost, ale to není primární cíl. Když se podíváte do historie, Tomáš Baťa, velice úspěšný světový podnikatel, nestavěl jen výdělečné továrny, ale školy, nemocnice, divadla. Chci tím říct, že aréna má především sloužit ke sportu," avizuje šéf pardubického hokeje.

„Beru to jako součást zodpovědnosti za klub, který řídím. Nová aréna je nevyhnutelná. Rekonstrukce enteria areny (současného zimáku) by stála v příštích letech několik stovek milionů korun. Teď je ten nejlepší okamžik. Příští sezonu budeme slavit 100 let klubu a tohle je vklad do další stovky", uzavřel Dědek.